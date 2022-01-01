14 травня на Волині: гортаючи календар

Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.





Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.



Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.



14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).

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