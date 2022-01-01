Добрі новини від ВолиньPost за 13 травня
13 травень, 23:40
Сімдесят дев'ята доба війни минає, тож п'ятниця, 13, навряд чи злякала українців. Ми продовжуємо боротися та працювати, і, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 13 травня, нагадаємо вам про таке:
Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
Коштує така марка 500 злотих. Попри високу ціну, попит не впав. За кілька годин марки розкупили всі.
У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії
Українська діаспора в італійському місті Вентуріна організовує благодійний ярмарок. Волонтерка з Нововолинська Наталія Шуєва закликає місцевих майстрів і майстринь таку ініціативу підтримати. Адже всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного
Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.
Аби дізнатися більше і переглянути світлини, натисніть на заголовок
З «Азовсталі» почнуть евакуйовувати важкопоранених бійців: посередником є Туреччина
Мабуть, одна із найкращих новин на сьогодні. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації уже стартував. А сьогодні, 13 травня, представники Червоного Хреста провели зустріч із росіянами.
ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
А окрім літаків скільки всього знищили! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26900 (+250) осіб,
танків ‒ 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
артилерійських систем – 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засобів ППО - 88 (+1) од,
літаків – 200 (+1) од,
гелікоптерів – 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилатих ракет - 95 (+1),
кораблі/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Перетоврився на здобич, так би мовити! А вполювали недомисливця Мі-28 бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ на Луганщині.
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 13 травня, нагадаємо вам про таке:
Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
Коштує така марка 500 злотих. Попри високу ціну, попит не впав. За кілька годин марки розкупили всі.
У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії
Українська діаспора в італійському місті Вентуріна організовує благодійний ярмарок. Волонтерка з Нововолинська Наталія Шуєва закликає місцевих майстрів і майстринь таку ініціативу підтримати. Адже всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного
Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.
Аби дізнатися більше і переглянути світлини, натисніть на заголовок
З «Азовсталі» почнуть евакуйовувати важкопоранених бійців: посередником є Туреччина
Мабуть, одна із найкращих новин на сьогодні. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації уже стартував. А сьогодні, 13 травня, представники Червоного Хреста провели зустріч із росіянами.
ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
А окрім літаків скільки всього знищили! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26900 (+250) осіб,
танків ‒ 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
артилерійських систем – 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засобів ППО - 88 (+1) од,
літаків – 200 (+1) од,
гелікоптерів – 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилатих ракет - 95 (+1),
кораблі/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Перетоврився на здобич, так би мовити! А вполювали недомисливця Мі-28 бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ на Луганщині.
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом
Сьогодні, 00:39
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 13 травня
13 травень, 23:40
Тривають складні перемовини щодо евакуації великої кліькості людей із «Азовсталі», – Зеленський
13 травень, 23:28
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
13 травень, 22:17
Медіа