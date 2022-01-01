Добрі новини від ВолиньPost за 13 травня

Аби підтримувати бойовий дух,у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Коштує така марка 500 злотих. Попри високу ціну, попит не впав. За кілька годин марки розкупили всі.Українська діаспора в італійському місті Вентуріна організовує благодійний ярмарок. Волонтерка з Нововолинськазакликає місцевих майстрів і майстринь таку ініціативу підтримати. Адже всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ.Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.Мабуть, одна із найкращих новин на сьогодні. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Українинаголосила, що новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації уже стартував. А сьогодні, 13 травня, представники Червоного Хреста провели зустріч із росіянами.А окрім літаків скільки всього знищили! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 26900 (+250) осіб,танків ‒ 1205 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,артилерійських систем – 542 (+8) од,РСЗВ - 193 (+2) од,засобів ППО - 88 (+1) од,літаків – 200 (+1) од,гелікоптерів – 162 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),крилатих ракет - 95 (+1),кораблі/катерів - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,спеціальної техніки - 41 (+0).Перетоврився на здобич, так би мовити! А вполювали недомисливця Мі-28 бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ на Луганщині.Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.