 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів

На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.

Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.

Росіяни зазнали таких втрат:

- приблизно 130 солдатів;
- 2 танки;
- 1 бронетранспортер;
- 5 бойових машин піхоти;
- 1 бойову машину десанту;
- 2 міномети;
- 2 автомобілі;
- 2 безпілотники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, Схід, російські окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
Сьогодні, 19:22
Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні
Сьогодні, 19:04
У Білорусі у Брестській та Гродненській областях продовжуються збори з військовозобов’язаними, – Генштаб
Сьогодні, 18:49
Росіяни у Маріуполі допитували навіть дітей, – Андрющенко
Сьогодні, 18:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Сьогодні, 22:17
У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Досі за кордоном перебувають 8 300 школярів Луцької громади. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків
09 травень, 01:00
На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога і знищили понад сотню російських окупантів На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога і знищили понад сотню російських окупантів
07 травень, 22:20
«Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО «Они готовы умереть здесь»: окупанти дивуються опору українських захисників. ВІДЕО
23 квітень, 13:22
Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ
19 лютий, 22:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
Досі за кордоном перебувають 8 300 школярів Луцької громади. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8