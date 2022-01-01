На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
Сьогодні, 22:17
Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.
Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.
Росіяни зазнали таких втрат:
- приблизно 130 солдатів;
- 2 танки;
- 1 бронетранспортер;
- 5 бойових машин піхоти;
- 1 бойову машину десанту;
- 2 міномети;
- 2 автомобілі;
- 2 безпілотники.
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Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.
Росіяни зазнали таких втрат:
- приблизно 130 солдатів;
- 2 танки;
- 1 бронетранспортер;
- 5 бойових машин піхоти;
- 1 бойову машину десанту;
- 2 міномети;
- 2 автомобілі;
- 2 безпілотники.
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