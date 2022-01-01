На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів





Про це 13 травня



"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.



Росіяни зазнали таких втрат:



- приблизно 130 солдатів;

- 2 танки;

- 1 бронетранспортер;

- 5 бойових машин піхоти;

- 1 бойову машину десанту;

- 2 міномети;

- 2 автомобілі;

- 2 безпілотники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід"."Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.Росіяни зазнали таких втрат:- приблизно 130 солдатів;- 2 танки;- 1 бронетранспортер;- 5 бойових машин піхоти;- 1 бойову машину десанту;- 2 міномети;- 2 автомобілі;- 2 безпілотники.

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