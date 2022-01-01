Досі за кордоном перебувають 8 300 школярів Луцької громади. ВІДЕО





Про особливості завершення навчального року у програмі «Актуально» на Ірина Чебелюк.



«Велика кількість школярів Луцької громади перебуває за кордоном. Це 8 300 дітей станом на зараз. Але вони в різний спосіб долучаються до навчання. Кожна школа, кожен педагог обрали той шлях, який їм найзручніший. Буває, немає можливості підключитися, вийти на зв’язок – звичайно, це відображається на навчальному процесі. Але ми намагаємося підтримати, допомогти дітям, підключаємо соціальних педагогів і психологів», – запевнила посадовиця.



За її словами, закінчення навчального процесу заплановано на 9 червня.



«Державні атестації для учнів 4-х і 9-х класів скасовані – відповідно, будуть відмітки в документах, що вони звільнені від атестацій. Оформлення свідоцтв про здобуття освіти відбудеться до 14 червня. Якщо все добре буде, 15 червня діти отримають документи. Для початкової освіти останній термін видачі документів – 10 червня», – розповіла заступниця мера.



Озвучила вона й актуальну для випускників інформацію.



«ЗНО скасоване. Для вступу до українських вузів на бюджетну форму навчання передбачено проходження мультимедійного тесту, який включатиме математику, українську мову та історію України. Тривалість цього тесту становитиме 120 хвилин, по 20 запитань з кожного предмету. На платну форму навчання діти зможуть вступати за мотиваційними листами і тими документами, які вони отримають у закладі освіти. Ми ще очікуємо подальших інструкцій щодо того, як це все відбуватиметься», – зазначила Ірина Чебелюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що чимало школярів Луцької громади через війну перебувають за кордоном, до навчання вони долучаються. Крім того, до освітнього процесу залучені й діти-внутрішньо переміщені особи, а також ті учні, які не є мешканцями Луцької громади і перебувають за кордоном, проте мають бажання проходити навчання у школах обласного центру Волині.Про особливості завершення навчального року у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла заступниця міського голови«Велика кількість школярів Луцької громади перебуває за кордоном. Це 8 300 дітей станом на зараз. Але вони в різний спосіб долучаються до навчання. Кожна школа, кожен педагог обрали той шлях, який їм найзручніший. Буває, немає можливості підключитися, вийти на зв’язок – звичайно, це відображається на навчальному процесі. Але ми намагаємося підтримати, допомогти дітям, підключаємо соціальних педагогів і психологів», – запевнила посадовиця.За її словами, закінчення навчального процесу заплановано на 9 червня.«Державні атестації для учнів 4-х і 9-х класів скасовані – відповідно, будуть відмітки в документах, що вони звільнені від атестацій. Оформлення свідоцтв про здобуття освіти відбудеться до 14 червня. Якщо все добре буде, 15 червня діти отримають документи. Для початкової освіти останній термін видачі документів – 10 червня», – розповіла заступниця мера.Озвучила вона й актуальну для випускників інформацію.«ЗНО скасоване. Для вступу до українських вузів на бюджетну форму навчання передбачено проходження мультимедійного тесту, який включатиме математику, українську мову та історію України. Тривалість цього тесту становитиме 120 хвилин, по 20 запитань з кожного предмету. На платну форму навчання діти зможуть вступати за мотиваційними листами і тими документами, які вони отримають у закладі освіти. Ми ще очікуємо подальших інструкцій щодо того, як це все відбуватиметься», – зазначила Ірина Чебелюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію