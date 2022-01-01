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Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ

Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
СБУ документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє СБУ.

У новому перехопленні СБУ окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів: зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.

«Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл - мы его в спину…» - розповів загарбник.

Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Втім, син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли».

СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам.

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Теги: Росія, Україна, війна
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