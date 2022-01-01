Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
Сьогодні, 19:22
СБУ документує чергові докази порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.
Про це повідомляє СБУ.
У новому перехопленні СБУ окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів: зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.
«Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл - мы его в спину…» - розповів загарбник.
Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Втім, син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли».
СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам.
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Про це повідомляє СБУ.
У новому перехопленні СБУ окупант власноруч фіксує свої злочини для міжнародних судів: зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.
«Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: «Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь». Всё, он пошёл - мы его в спину…» - розповів загарбник.
Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: «Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают». Втім, син цинічно уточнив: «Та нет, это мы его расстреляли».
СБУ проводить системну роботу, пов’язану зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам.
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