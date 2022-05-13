Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні

Ллойд Остін провів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.



Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого, йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, пише



Наголошується, що під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та "наголосив на важливості збереження ліній зв'язку".



У російському Міноборони своєю чергою повідомляють, що "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".



Там наголошують, що "розмова відбулася з ініціативи американської сторони".



Нагадаємо, під час попередньої розмови, 18 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав Росію відвести війська від українського кордону до місць постійної дислокації.



Перед тим Остін заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно сам був солдатом і знає, що такі дії не роблять без причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Сполучених Штатівпровів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого, йдеться в заяві офіційного представника Пентагону, пише LB.ua Наголошується, що під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та "наголосив на важливості збереження ліній зв'язку".У російському Міноборони своєю чергою повідомляють, що "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".Там наголошують, що "розмова відбулася з ініціативи американської сторони".Нагадаємо, під час попередньої розмови, 18 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав Росію відвести війська від українського кордону до місць постійної дислокації.Перед тим Остін заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно сам був солдатом і знає, що такі дії не роблять без причини.

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