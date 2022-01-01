Росіяни у Маріуполі допитували навіть дітей, – Андрющенко
Сьогодні, 18:40
Російські окупанти в Маріуполі допитують навіть дітей, аби переконатись, чи правду кажуть їхні батьки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.
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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.
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