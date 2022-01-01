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Росіяни у Маріуполі допитували навіть дітей, – Андрющенко

Росіяни у Маріуполі допитували навіть дітей, – Андрющенко
Російські окупанти в Маріуполі допитують навіть дітей, аби переконатись, чи правду кажуть їхні батьки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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