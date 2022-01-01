Росіяни у Маріуполі допитували навіть дітей, – Андрющенко





Про це Петро Андрющенко.



"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти в Маріуполі допитують навіть дітей, аби переконатись, чи правду кажуть їхні батьки.Про це повідомив радник мера Маріуполя"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто Лють", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі" , наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію