До кінця воєнного стану дитсадки у Луцьку не працюватимуть





Про це розповів Віталій Бондар.



Таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною.



"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", — говорить директор департаменту освіти Луцької міської ради.



Усього, – додав Віталій Бондар, – в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.

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