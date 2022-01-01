До кінця воєнного стану дитсадки у Луцьку не працюватимуть
Сьогодні, 18:08
До завершення воєнного стану, 25 травня, дитячі садочки у Луцькій територіальній громаді не працюватимуть.
Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною.
"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", — говорить директор департаменту освіти Луцької міської ради.
Усього, – додав Віталій Бондар, – в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.
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Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною.
"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", — говорить директор департаменту освіти Луцької міської ради.
Усього, – додав Віталій Бондар, – в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.
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