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До кінця воєнного стану дитсадки у Луцьку не працюватимуть

До кінця воєнного стану дитсадки у Луцьку не працюватимуть
До завершення воєнного стану, 25 травня, дитячі садочки у Луцькій територіальній громаді не працюватимуть.

Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною.

"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", — говорить директор департаменту освіти Луцької міської ради.

Усього, – додав Віталій Бондар, – в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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