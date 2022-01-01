Різанина в Бучі: українські та французькі фахівці встановили особи перших п'яти загиблих





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"Перші результати роботи французьких експертів з ідентифікації невпізнаних жертв у Бучі. Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", - йдеться в повідомленні.



Загалом 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи. Порівняння тривають, тож можливі подальші збіги.



"Ми вдячні колегам із Франції за їхню допомогу. Місія прибула на 15 днів, а залишилась із нами вже на місяць. Міжнародна підтримка надважливий фактор нашої перемоги на юридичному полі бою", - зазначила Венедіктова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські та французькі експерти ідентифікували перші п'ять тіл людей, знайдених у Бучі після відступу російських окупантів.Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook."Перші результати роботи французьких експертів з ідентифікації невпізнаних жертв у Бучі. Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", - йдеться в повідомленні.Загалом 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи. Порівняння тривають, тож можливі подальші збіги."Ми вдячні колегам із Франції за їхню допомогу. Місія прибула на 15 днів, а залишилась із нами вже на місяць. Міжнародна підтримка надважливий фактор нашої перемоги на юридичному полі бою", - зазначила Венедіктова.

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