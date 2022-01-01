Технічне обслуговування газових мереж та вибір газового обладнання: про що варто подбати волинянам





Про це Роман Шабала, начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» та Ольга Руденко менеджер Клієнтського простору, повідомляє пресслужба структури.



Технічне обслуговування – це комплекс заходів, які дозволяють підтримувати систему газопостачання в технічно-справному стані. Його розділено на дві різні частини – технічне обслуговування газової мережі та окремо обслуговування газового обладнання.



«Наші фахівці перевіряють герметичність газопроводів, відключаючі пристрої та усувають витоки газу, знайдені під час обстеження. Дуже часто споживачі навіть не підозрюють про витоки на внутрішніх мережах, а питання безпеки – це відповідальність кожної людини. Завдяки технічному обслуговуванню внутрішніх газових мереж можна подбати про безпеку та запобігти виникненню аварійних ситуацій», - каже начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала.



Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам.



Замовити послугу можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або звернутись за консультацією за такими номерами: (0332) 776918, (0332) 280104, 067339104.



Менеджер з питань регіонального розвитку Волинського управління клієнтського сервісу Ольга Руденко зауважує, що клієнти можуть вирішити будь-яке газове питання, звернувшись до найближчого КП.



«Простори є посередниками між клієнтом та Оператором газорозподільної мережі та компаніями постачальниками газу. На Волині діє 12 наших клієнтських просторів, де працюють досвідчені фахівці, які вже давно переформатувались на персональних менеджерів клієнтів», - ділиться вона.



Персональний менеджер допоможе підібрати газове обладнання відповідно до площі оселі та вимог клієнта, буде інформувати про кожен етап виконання робіт, контролюючи терміни їх виконання від початку й до завершення.



Споживачі можуть не лише обрати нове чи замінити старе газове обладнання, а й замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування газового обладнання. Роботи проведуть фахівці «Волиньгаз».



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Споживачі газу Волинської області можуть подбати про свою безпеку в оселі та довірити технічне обслуговування внутрішніх газових мереж фахівцям АТ «Волиньгаз». Крім того, є можливість придбати сертифіковане газове обладнання українських та міжнародних виробників у Клієнтських просторах на Волині.Про це в ефірі СіД FM у програмі «По обіді» розповіли, начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» таменеджер Клієнтського простору, повідомляє пресслужба структури.Технічне обслуговування – це комплекс заходів, які дозволяють підтримувати систему газопостачання в технічно-справному стані. Його розділено на дві різні частини – технічне обслуговування газової мережі та окремо обслуговування газового обладнання.«Наші фахівці перевіряють герметичність газопроводів, відключаючі пристрої та усувають витоки газу, знайдені під час обстеження. Дуже часто споживачі навіть не підозрюють про витоки на внутрішніх мережах, а питання безпеки – це відповідальність кожної людини. Завдяки технічному обслуговуванню внутрішніх газових мереж можна подбати про безпеку та запобігти виникненню аварійних ситуацій», - каже начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала.Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам.Замовити послугу можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або звернутись за консультацією за такими номерами: (0332) 776918, (0332) 280104, 067339104.Менеджер з питань регіонального розвитку Волинського управління клієнтського сервісу Ольга Руденко зауважує, що клієнти можуть вирішити будь-яке газове питання, звернувшись до найближчого КП.«Простори є посередниками між клієнтом та Оператором газорозподільної мережі та компаніями постачальниками газу. На Волині діє 12 наших клієнтських просторів, де працюють досвідчені фахівці, які вже давно переформатувались на персональних менеджерів клієнтів», - ділиться вона.Персональний менеджер допоможе підібрати газове обладнання відповідно до площі оселі та вимог клієнта, буде інформувати про кожен етап виконання робіт, контролюючи терміни їх виконання від початку й до завершення.Споживачі можуть не лише обрати нове чи замінити старе газове обладнання, а й замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування газового обладнання. Роботи проведуть фахівці «Волиньгаз».Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/

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