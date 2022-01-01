Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 травня

Завтра, 14 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 15-20⁰ тепла.Ранок у Луцьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.у цей день вшановується пам'ять святого пророка Ієремії-Запрягальника, оскільки на цей час приходиться розпал польових робіт. Негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно - все літо буде гарне, погоже. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття.