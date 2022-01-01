У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО

У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 13 травня, ввечері у Луцьку на кільці поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

На кільці зіткнулися "Опель" та бус "Мерседес". Аварія сталася близько 20:00. На місці працювали дві автівки патрульної поліції.

Наразі про постраждалих невідомо.
У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО

У Луцьку – вечірня аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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