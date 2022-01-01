Тривають складні перемовини щодо евакуації великої кліькості людей із «Азовсталі», – Зеленський
13 травень, 23:28
Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків з «Азовсталі».
Про це йдеться у його вечірньому відеозверненні до українців.
«Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та «Азовсталі» всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей.
Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - сказав Зеленський.
Він розповів, що станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Туди повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги.
"Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу...
Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - додав президент.
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Про це йдеться у його вечірньому відеозверненні до українців.
«Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та «Азовсталі» всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей.
Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - сказав Зеленський.
Він розповів, що станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Туди повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги.
"Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу...
Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - додав президент.
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