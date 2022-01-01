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Тривають складні перемовини щодо евакуації великої кліькості людей із «Азовсталі», – Зеленський

Тривають складні перемовини щодо евакуації великої кліькості людей із «Азовсталі», – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків з «Азовсталі».

Про це йдеться у його вечірньому відеозверненні до українців.

«Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та «Азовсталі» всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей.

Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - сказав Зеленський.

Він розповів, що станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Туди повертають електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги.

"Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ та Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу...

Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - додав президент.


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Теги: Зеленський, евакуація, Азовсталь
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