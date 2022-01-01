Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом
Сьогодні, 00:39
У пункті прописку «Шегині» на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись під матрацом.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, прикрившись смугастим матрацом.
У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозобов'язаного чоловіка не було.
Через кордон чоловіка не пропустили. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.
Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
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Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, прикрившись смугастим матрацом.
У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозобов'язаного чоловіка не було.
Через кордон чоловіка не пропустили. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.
Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
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