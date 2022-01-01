Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом

Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом
У пункті прописку «Шегині» на Львівщині прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався виїхати до Польщі, заховавшись під матрацом.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Молодий чоловік сховався у багажному відділенні мікроавтобуса, занурившись між сумками та валізами, прикрившись смугастим матрацом.

У такий спосіб він намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у військовозобов'язаного чоловіка не було.

Через кордон чоловіка не пропустили. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Стосовно перевізника прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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Теги: Польща, перетнути кордон, військовозобов'язаний
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