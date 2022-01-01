ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км

ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км
Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.

Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.

Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.


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Теги: ЗСУ, Ізюм, відкинули російські війська
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