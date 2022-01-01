ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км
Сьогодні, 21:33
Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.
Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.
Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.
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Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.
Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.
Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.
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