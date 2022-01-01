ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км





Про це



"Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.



Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.



Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.Про це повідомляє Борівська селищна рада."Ймовірно, це пов’язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі та вранці було чути з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", – йдеться в повідомленні.Як додають у сільській раді, кількість живої сили та техніки армії РФ на території громади постійно змінюється. Зазначається, що окупанти пересуваються в напрямку Донбасу, а частина ворожих сил потім повертається через Борову в напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.Водночас частина російських військових й техніки все ж продовжують концентруватися в населених пунктах громади і місцевих лісах.

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