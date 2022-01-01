80 днів опору: добрі новини від ВолиньPost за 14 травня
14 травень, 23:52
Хоч війна в Україні триває вже 80 день, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього. І тоді московську орду ми точно переможемо!
Уже традиційно Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Субота, 14 травня
ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Європейський Союз як і раніше прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту цього місяця, незважаючи на побоювання щодо поставок у Східну Європу.
Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні.
До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО
Під час війни говорять кулі, але й мистецтво не мовчить. До Луцька приїхав харківський митець зі світовим іменем Роман Мінін. За тиждень, що він перебуває тут, встиг намалювати чотири полотна і подарував їх Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
На час війни усі експонати з музею сховали у надійне місце і він поки не працює на повну. Тож усі охочі можуть подивитись на полотна Романа Мініна у холі спортивно-розважального комплексу «Андреналін-Сіті».
Річард Гір виставив на аукціон авто, щоб допомогти Україні
Відомий американський актор Річард Гір виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від війни з Росією.
Раніше актор вже брав участь у проєктах на підтримку України, зокрема благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.
До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко
Україна домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора, 13 травня, була укладена угода про те, що ми будемо отримувати 35 тисяч тонн пального на місяць. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн.
Зуважують, що завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів.
ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
І ще 300 окупантів уже, певно, на концерті Кобзона. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27200 (+300) осіб,
танків ‒ 1218 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
артилерійських систем – 551 (+9) од,
РСЗВ - 195 (+2) од,
засобів ППО - 88 (+0) од,
літаків – 200 (+0) од,
гелікоптерів – 163 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
крилатих ракет - 95 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,
спеціальної техніки - 42 (+1).
У Луцьку запрацювала безоплатна школа IT та математики
Діє вона у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб, але завітати у школу можуть і дітки з Луцької громади. Заняття з математики відбуваються щовівторка, з ІТ-технологій - щочетверга.
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Україна завоювала ще 13 нагород на Дефлімпійських іграх у Бразилії
Пишаємось своїми і зичимо ще більше перемог! Сьогодні, 14 травня, "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.
Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.
Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час
Сьогодні вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуюували 17 осіб. Серед них - троє дітей.
Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
Не праски з пральними машинами, але теж круто. 128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.
ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км
Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.
Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Пішли вслід за російським кораблем. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.
Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя
Зі сцени головного пісенного конкурсу Європи наші українці закликали весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.
Відео можна переглянути тут.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Уже традиційно Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Субота, 14 травня
ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Європейський Союз як і раніше прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту цього місяця, незважаючи на побоювання щодо поставок у Східну Європу.
Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні.
До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО
Під час війни говорять кулі, але й мистецтво не мовчить. До Луцька приїхав харківський митець зі світовим іменем Роман Мінін. За тиждень, що він перебуває тут, встиг намалювати чотири полотна і подарував їх Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
На час війни усі експонати з музею сховали у надійне місце і він поки не працює на повну. Тож усі охочі можуть подивитись на полотна Романа Мініна у холі спортивно-розважального комплексу «Андреналін-Сіті».
Річард Гір виставив на аукціон авто, щоб допомогти Україні
Відомий американський актор Річард Гір виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від війни з Росією.
Раніше актор вже брав участь у проєктах на підтримку України, зокрема благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.
До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко
Україна домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора, 13 травня, була укладена угода про те, що ми будемо отримувати 35 тисяч тонн пального на місяць. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн.
Зуважують, що завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів.
ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
І ще 300 окупантів уже, певно, на концерті Кобзона. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27200 (+300) осіб,
танків ‒ 1218 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
артилерійських систем – 551 (+9) од,
РСЗВ - 195 (+2) од,
засобів ППО - 88 (+0) од,
літаків – 200 (+0) од,
гелікоптерів – 163 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
крилатих ракет - 95 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,
спеціальної техніки - 42 (+1).
У Луцьку запрацювала безоплатна школа IT та математики
Діє вона у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб, але завітати у школу можуть і дітки з Луцької громади. Заняття з математики відбуваються щовівторка, з ІТ-технологій - щочетверга.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Україна завоювала ще 13 нагород на Дефлімпійських іграх у Бразилії
Пишаємось своїми і зичимо ще більше перемог! Сьогодні, 14 травня, "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.
Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.
Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час
Сьогодні вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуюували 17 осіб. Серед них - троє дітей.
Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
Не праски з пральними машинами, але теж круто. 128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.
ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку на 10 км
Військові ЗСУ контратакували російських загарбників на Ізюмському напрямку, відкинувши їх мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокуються в Гороховатку.
Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Пішли вслід за російським кораблем. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.
Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя
Зі сцени головного пісенного конкурсу Європи наші українці закликали весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.
Відео можна переглянути тут.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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