Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»





Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь". Про це свідчить статистика Google Trends.



У Google у кілька разів зросла кількість запитів "azovstal".



Полк «АЗОВ»















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі" . Орієнтовно 200 мільйонів глядачів з усього світу побачили це.Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь". Про це свідчить статистика Google Trends.У Google у кілька разів зросла кількість запитів "azovstal".Полк «АЗОВ» написав слова подяки гурту KALUSH Orchestra за сміливу заяву.

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