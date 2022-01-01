Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»

Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»
Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі". Орієнтовно 200 мільйонів глядачів з усього світу побачили це.

Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь". Про це свідчить статистика Google Trends.

У Google у кілька разів зросла кількість запитів "azovstal".

Полк «АЗОВ» написав слова подяки гурту KALUSH Orchestra за сміливу заяву.
Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»
Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»







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Теги: Азовсталь, Маріуполь, гугл, запити
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