Після заклику Kalush Orchestra світ масово почав «гуглити» інформацію про «Азовсталь»
Сьогодні, 00:20
Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі". Орієнтовно 200 мільйонів глядачів з усього світу побачили це.
Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь". Про це свідчить статистика Google Trends.
У Google у кілька разів зросла кількість запитів "azovstal".
Полк «АЗОВ» написав слова подяки гурту KALUSH Orchestra за сміливу заяву.
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Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про "Азовсталь". Про це свідчить статистика Google Trends.
У Google у кілька разів зросла кількість запитів "azovstal".
Полк «АЗОВ» написав слова подяки гурту KALUSH Orchestra за сміливу заяву.
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