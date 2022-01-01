Війна переходить у затяжну фазу, – міністр оборони Олексій Резніков

Росія готується до ведення довготривалої війни.Про це написав міністр оборониу Фейсбуці. Звернення написане у зв'язку з майбутнім самітом НАТО в Мадриді."За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - написав міністр.Також він повідомив, що біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили на випадок, якщо Москва дотисне Мінськ на вторгнення."З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях", - наголосив він.Резніков хоче, щоб Альянс дав відповідь на запитання – яке майбутнє він бачить для України."Буде прийнята Стратегічна концепція НАТО на найближчі 10 років. Яке місце побачить Європа для України в інтересах захисту своїх східних кордонів? Ми всі присутні тут думаємо про відновлення архітектури безпеки Європи як мінімум?Україна вже довела, що може бути надійним безпековим партнером. Посилення України – це посилення Європи на сході", – йдеться у зверненні.