Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня

Завтра, 19 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20° тепла.День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 21°С.Синоптики також попереджають про заморозки - до 1°c морозу у повітрі.