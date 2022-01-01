Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 19 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20° тепла.
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 21°С.
Синоптики також попереджають про заморозки - до 1°c морозу у повітрі.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20° тепла.
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 21°С.
Синоптики також попереджають про заморозки - до 1°c морозу у повітрі.
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