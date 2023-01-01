На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним
Сьогодні, 15:00
18 липня рідним трьох захисників із Любешівщини вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня, котрі були присвоєні воїнам відповідно до Указу президента від 30 березня цього року.
Про це пише Нове життя.
Здійснили цю місію представники Другого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і Любешівської селищної ради.
Нагороди своїх найрідніших людей отримали дружини Віктора Бурдака й Андрія Михальчука та батьки Андрія Ланевича.
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Про це пише Нове життя.
Здійснили цю місію представники Другого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і Любешівської селищної ради.
Нагороди своїх найрідніших людей отримали дружини Віктора Бурдака й Андрія Михальчука та батьки Андрія Ланевича.
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