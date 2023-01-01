На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним

На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним
18 липня рідним трьох захисників із Любешівщини вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня, котрі були присвоєні воїнам відповідно до Указу президента від 30 березня цього року.

Про це пише Нове життя.

Здійснили цю місію представники Другого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і Любешівської селищної ради.

Нагороди своїх найрідніших людей отримали дружини Віктора Бурдака й Андрія Михальчука та батьки Андрія Ланевича.

На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним


На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним


На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним


На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь привезли понад 19 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
Сьогодні, 15:40
Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком
Сьогодні, 15:29
На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним
Сьогодні, 15:00
Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Сьогодні, 14:50
Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом
Сьогодні, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь привезли понад 19 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
Сьогодні, 15:40
 0
Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком
Сьогодні, 15:29
 0
На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним
Сьогодні, 15:00
 0
Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Сьогодні, 14:50
 0
Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8