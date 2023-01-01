Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом

Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів митного поста «Ягодин» Волинської митниці службового підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, при здійсненні митного оформлення транспортного засобу 05 квітня 2023 року митник умисно не вжив заходів до здійснення митних формальностей, незаконно звільнив від митного контролю та пропустив на територію України автомобіль, який перевозив незадекларований товар на суму понад 2 мільйони гривень.

При цьому він ще умисно вніс неправдиві відомості про відсутність порушень в офіційні документи.

Через ці дії митника держава недоотримала більше 600 тисяч гривень митних платежів.

Від посади обвинувачений відсторонений.

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