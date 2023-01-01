У Криму окупанти намагаються придушити спротив населення, – розвідка





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Розвідка зазначає, що у Криму стали систематичними атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова". Організаторами їх є здебільшого цивільні, які підтримують Україну.



Щоб протистояти таким атакам російських військових перевели у стан високої бойової готовності. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетними до диверсій. Щобільше, військовим дозволили застосувати фізичну силу та зброю. Проводяться масові затримання, арешти.



За даними ГУР, низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після арештів вважаються "зниклими безвісти". Ті, хто залишився на волі, отримують адміністративне покарання, великі штрафи та цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.



"Велика частина затриманих та заарештованих - представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов", - йдеться у повідомленні.



Вибухи у Криму



Нагадаємо, останнім часом на території окупованого Криму почастішали вибухи. Здебільшого вони лунають на військових об'єктах або у районі Кримського мосту.



Також нещодавно ГУР Міноборони повідомило про вибух на складі боєприпасів окупантів у Козачій бухті поблизу Севастополя. Це сталося ввечері 28 липня. За даними розвідки, причиною інциденту була диверсія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти намагаються придушити спротив місцевого населення Криму. Загарбники переслідують та тероризують цивільних з проукраїнськими поглядами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.Розвідка зазначає, що у Криму стали систематичними атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих "коктейлів Молотова". Організаторами їх є здебільшого цивільні, які підтримують Україну.Щоб протистояти таким атакам російських військових перевели у стан високої бойової готовності. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які можуть бути причетними до диверсій. Щобільше, військовим дозволили застосувати фізичну силу та зброю. Проводяться масові затримання, арешти.За даними ГУР, низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після арештів вважаються "зниклими безвісти". Ті, хто залишився на волі, отримують адміністративне покарання, великі штрафи та цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу."Велика частина затриманих та заарештованих - представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність"громадський діяч", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, останнім часом на території окупованого Криму почастішали вибухи. Здебільшого вони лунають на військових об'єктах або у районі Кримського мосту.Також нещодавно ГУР Міноборони повідомило про вибух на складі боєприпасів окупантів у Козачій бухті поблизу Севастополя. Це сталося ввечері 28 липня. За даними розвідки, причиною інциденту була диверсія.

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