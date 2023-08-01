Російські олігархи постачають «добровольців» на фронт, війну фінансує 81 мільярдер, − ЗМІ
Сьогодні, 04:37
Щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає "добровольців" на фронт.
Про це йдеться у розслідуваннях видання “Проект” та “Важных историй”, пише LB.ua.
80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції. 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні.
“Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час воєнного конфлікту в Україні (2014-2023 рр.), величезна – щонайменше 220 мільярдів рублів або майже 3 млрд доларів”, − зазначено у матеріалі.
У списку олігархів є, зокрема, Олексій Мордашов (“Северсталь”), Вагіта Алєкперова (“Лукойл”), Михайло Фрідман (LetterOne), Роман Абрамович (Millhouse) та Аркадій Ротенберг (“Мостотрест”). Більшість з них “мовчки” постачає російському оборонно-промисловому комплексу величезну кількість товарів і послуг, зокрема тих, що “потрібні безпосередньо для створення ракет, бомб і куль, що вбивають мирних українців”.
“Проект” проаналізував публічні державні контракти, укладені підприємствами, які приватно або повністю належать олігархам з оборонними заводами, Міноборони та Росгвардією. Після 2017 року, користуючись змінами у російському законодавстві, Міноборони та військові заводи почали масово засекречувати свої контракти.
Зазначимо, компанія російського олігарха Олега Дерипаски “Русал”, яка є одним з найбільших у світі виробників алюмінію, набирає на роботу “добровольців” на війну. Cам Дерипаска перебуває під санкціями, але з компанії їх зняли.
Рекрутів влаштовують на роботу у пов'язані з Дерипаскою компанії, зокрема приватні охоронні підприємства (ПОП). Після цього “співробітники” підписують договір з російським Міністерством оборони РФ. Потім дію трудового договору призупиняють, а компанія може “виплачувати премії”. Найманців відправляють у добровольчий батальйон "Сокол", який фактично є частиною російської армії.
Виплати від Міноборони становлять 200 тисяч рублів, а від ПОП − 100 тисяч, у банківській виписці зазначено: “Безоплатна виплата грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом”.
“Добровольців” армії окупантів також надають: компанія “Новатек” Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка, “Моспромбуд” Михайла Гуцерієва та найбільший у росії забудовник ПІК Сергія Гордєєва.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційних російських власників на десятки мільярдів гривень.
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Про це йдеться у розслідуваннях видання “Проект” та “Важных историй”, пише LB.ua.
80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції. 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні.
“Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час воєнного конфлікту в Україні (2014-2023 рр.), величезна – щонайменше 220 мільярдів рублів або майже 3 млрд доларів”, − зазначено у матеріалі.
У списку олігархів є, зокрема, Олексій Мордашов (“Северсталь”), Вагіта Алєкперова (“Лукойл”), Михайло Фрідман (LetterOne), Роман Абрамович (Millhouse) та Аркадій Ротенберг (“Мостотрест”). Більшість з них “мовчки” постачає російському оборонно-промисловому комплексу величезну кількість товарів і послуг, зокрема тих, що “потрібні безпосередньо для створення ракет, бомб і куль, що вбивають мирних українців”.
“Проект” проаналізував публічні державні контракти, укладені підприємствами, які приватно або повністю належать олігархам з оборонними заводами, Міноборони та Росгвардією. Після 2017 року, користуючись змінами у російському законодавстві, Міноборони та військові заводи почали масово засекречувати свої контракти.
Зазначимо, компанія російського олігарха Олега Дерипаски “Русал”, яка є одним з найбільших у світі виробників алюмінію, набирає на роботу “добровольців” на війну. Cам Дерипаска перебуває під санкціями, але з компанії їх зняли.
Рекрутів влаштовують на роботу у пов'язані з Дерипаскою компанії, зокрема приватні охоронні підприємства (ПОП). Після цього “співробітники” підписують договір з російським Міністерством оборони РФ. Потім дію трудового договору призупиняють, а компанія може “виплачувати премії”. Найманців відправляють у добровольчий батальйон "Сокол", який фактично є частиною російської армії.
Виплати від Міноборони становлять 200 тисяч рублів, а від ПОП − 100 тисяч, у банківській виписці зазначено: “Безоплатна виплата грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом”.
“Добровольців” армії окупантів також надають: компанія “Новатек” Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка, “Моспромбуд” Михайла Гуцерієва та найбільший у росії забудовник ПІК Сергія Гордєєва.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційних російських власників на десятки мільярдів гривень.
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