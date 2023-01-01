Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня

Роберт Телус заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня.



Про це повідомляє міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі у Твіттері, передає



«Навіть якщо ЄС не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з пʼяти прифронтових країн вчинять так само. Це не проти когось, а задля благополуччя польських фермерів», — сказав Телус.



Як повідомляв Укрінформ, у липні п'ять країн Європейського Союзу, як відомо, підписали декларацію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна, щоб захистити інтереси своїх фермерів, але продовольство все ще може надходити на світовий ринок через їхні території після того, як Росія вийшла із “зернової угоди”.



Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини просять ЄС розробити механізми, які дозволять доставляти українське зерно та інші продукти харчування до місць призначення, не завдаючи шкоди сільськогосподарській галузі транзитних країн.



Євросоюз запровадив тимчасові та цільові заходи у зв'язку з логістичними проблемами, пов'язаними з імпортом низки сільськогосподарських продуктів до п'яти держав-членів ЄС, які усі, окрім Болгарії, межують із нашою країною. Наразі пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшник, що походять із України, можуть бути імпортовані до будь-якої країни ЄС і продовжують залишатися у вільному обігу в усіх країнах-членах Європейського Союзу, крім цих п'яти держав.



У Європейській комісії повідомили, що зосереджені на пошуку рішень після призупинення Росією Чорноморської ініціативи та запевнили у збереженні непохитної підтримки України з боку ЄС. Єврокомісія, попри заперечення Польщі, планує скасувати обмеження на імпорт українського зерна.



Одним з аргументів Варшави для заборони імпорту українського збіжжя до Польщі було ввезення технічного зерна, яке продавалося згодом як споживче, а також надходження великої кількості українського зерна на польський ринок, від чого страждали польські аграрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр сільського господарства Польщізаявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня.Про це повідомляє міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі у Твіттері, передає Укрінформ «Навіть якщо ЄС не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з пʼяти прифронтових країн вчинять так само. Це не проти когось, а задля благополуччя польських фермерів», — сказав Телус.Як повідомляв Укрінформ, у липні п'ять країн Європейського Союзу, як відомо, підписали декларацію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна, щоб захистити інтереси своїх фермерів, але продовольство все ще може надходити на світовий ринок через їхні території після того, як Росія вийшла із “зернової угоди”.Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини просять ЄС розробити механізми, які дозволять доставляти українське зерно та інші продукти харчування до місць призначення, не завдаючи шкоди сільськогосподарській галузі транзитних країн.Євросоюз запровадив тимчасові та цільові заходи у зв'язку з логістичними проблемами, пов'язаними з імпортом низки сільськогосподарських продуктів до п'яти держав-членів ЄС, які усі, окрім Болгарії, межують із нашою країною. Наразі пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшник, що походять із України, можуть бути імпортовані до будь-якої країни ЄС і продовжують залишатися у вільному обігу в усіх країнах-членах Європейського Союзу, крім цих п'яти держав.У Європейській комісії повідомили, що зосереджені на пошуку рішень після призупинення Росією Чорноморської ініціативи та запевнили у збереженні непохитної підтримки України з боку ЄС. Єврокомісія, попри заперечення Польщі, планує скасувати обмеження на імпорт українського зерна.Одним з аргументів Варшави для заборони імпорту українського збіжжя до Польщі було ввезення технічного зерна, яке продавалося згодом як споживче, а також надходження великої кількості українського зерна на польський ринок, від чого страждали польські аграрії.

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