У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:58
У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.
Про це розповідають у Волонтерському штабі АНГАР.
Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.
Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень.
Передали їх в "Ангар" дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповідають у Волонтерському штабі АНГАР.
Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.
Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень.
Передали їх в "Ангар" дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:58
Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна
Сьогодні, 17:41
Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
Сьогодні, 16:59
Медіа