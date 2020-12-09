У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ

У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.

Про це розповідають у Волонтерському штабі АНГАР.

Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.

Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень.

Передали їх в "Ангар" дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.
У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ

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Теги: ярмарок, діти, благодійність, Луцьк, Ангар, ЗСУ
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