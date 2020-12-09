У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ





Про це



Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.



Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень.



Передали їх в "Ангар" дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.Про це розповідають у Волонтерському штабі АНГАР.Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень.Передали їх в "Ангар" дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.

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