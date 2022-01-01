У Луцьку зіткнулися легковик та сміттєвоз





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Водій вантажівки був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль.



На легковому транспортному засобі пошкоджене лакофарбове покриття та вм'ятини.



В ході спілкування учасники події вирішили розійтися по європротоколу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 липня, на проспекті Відродження відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Mercedes та сміттєвоза.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Водій вантажівки був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль.На легковому транспортному засобі пошкоджене лакофарбове покриття та вм'ятини.В ході спілкування учасники події вирішили розійтися по європротоколу.

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