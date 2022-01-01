У Луцьку зіткнулися легковик та сміттєвоз
Сьогодні, 18:54
Сьогодні, 12 липня, на проспекті Відродження відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Mercedes та сміттєвоза.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій вантажівки був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль.
На легковому транспортному засобі пошкоджене лакофарбове покриття та вм'ятини.
В ході спілкування учасники події вирішили розійтися по європротоколу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій вантажівки був неуважним, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль.
На легковому транспортному засобі пошкоджене лакофарбове покриття та вм'ятини.
В ході спілкування учасники події вирішили розійтися по європротоколу.
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