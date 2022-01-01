Обстріл Часового Яру: з-під завалів дістали 43 тіла

Обстріл Часового Яру: з-під завалів дістали 43 тіла
Рятувальники витягли 43 тіла з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

Станом на 18:00 виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.

Роботи тривають.

Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.

9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.

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Теги: Часів Яр, обстріл, Росія, загиблі жителі
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