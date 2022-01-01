Обстріл Часового Яру: з-під завалів дістали 43 тіла





Про це



Станом на 18:00 виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.



Роботи тривають.



Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.



Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.



9 липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники витягли 43 тіла з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.Про це повідомляє ДСНС Донецької області.Станом на 18:00 виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.Роботи тривають.Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру , влучивши у п’ятиповерхівку.

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