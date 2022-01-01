Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.



З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу.



Температура вночі становитиме 13-12⁰ тепла, вдень прогнозують 16-18⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 липня, на Волині буде хмарно, вночі значний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу.Температура вночі становитиме 13-12⁰ тепла, вдень прогнозують 16-18⁰ тепла.

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