Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня
У середу, 13 липня, на Волині буде хмарно, вночі значний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 19-24⁰ тепла.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу.

Температура вночі становитиме 13-12⁰ тепла, вдень прогнозують 16-18⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк
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