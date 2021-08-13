Що буде в іспиті на отримання громадянства України
Сьогодні, 20:22
Кабінет міністрів доручив підготувати законопроекти про введення іспиту для отримання громадянства України.
Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, на засіданні уряду було підтримано відповідне протокольне доручення. Зокрема, Мін'юст і МВС мають підготувати і внести на розгляд проекти законів про комплексний іспит.
"Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та основ Конституції України", - зазначив Шмигаль.
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Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, на засіданні уряду було підтримано відповідне протокольне доручення. Зокрема, Мін'юст і МВС мають підготувати і внести на розгляд проекти законів про комплексний іспит.
"Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та основ Конституції України", - зазначив Шмигаль.
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