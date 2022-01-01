Глину привезли зі Слов’янська: у Луцьку відбувся майстерклас із гончарства. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
У рамках мистецького марафону "Арт-батальйон" у Луцьку відбувся майстерклас із гончарства. Його учасниками стали понад два десятки дітей та дорослих з різних куточків України
Про це Суспільному розповів співорганізатор курсів Олександр Жаловага.
Глину, з якої займалися діти, привезли на Волинь зі Слов'янська.
Зі слів Олександра Жаловаги, це – одна з останніх партій глини, яку гончарі отримали з Донеччини. "Ви знаєте, це тепло Слов’янська, так, як вони приготували її на заводі, так вона і приїхала до нас. Такою м’якенькою структурою. Запакована, зроблена з великою любов’ю", – каже співорганізатор.
Марина Колюкіна прийшла на майстерклас вперше. Говорить: здивувалась, дізнавшись, що глина з її рідного міста.
"Я багато років робила на кераміці на Слов’янській і стало цікаво як тут, що роблять, як займаються. Сюди я приїхала з двома синами, сестра, в неї донька, ну а чоловіки наші залишились там, тероборона, воюють", – розповіла жінка.
17-річна Софія Лещенко теж з Донеччини. Каже: поки живе на Волині – відвідує різні арттерапевтичні заходи. "З 14-го року переїхала в Лиман з Донецька, зараз тут вже адаптувалась, було не важко, бо переїздили вже і було трошки легше. Але інакша ситуація з будинком, все що було перевезено з Донецька, згоріло в Лимані", – розповіла дівчина.
Як розповів гончар Микола Шавула, зроблені під час майстеркласу вироби діти можуть забрати із собою чи подарувати близьким. Випалюють роботи в печі, яка є на місці.
Майстеркласи з гончарства відбуваються щопонеділка у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Заняття безплатні для усіх охочих.
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Про це Суспільному розповів співорганізатор курсів Олександр Жаловага.
Глину, з якої займалися діти, привезли на Волинь зі Слов'янська.
Зі слів Олександра Жаловаги, це – одна з останніх партій глини, яку гончарі отримали з Донеччини. "Ви знаєте, це тепло Слов’янська, так, як вони приготували її на заводі, так вона і приїхала до нас. Такою м’якенькою структурою. Запакована, зроблена з великою любов’ю", – каже співорганізатор.
Марина Колюкіна прийшла на майстерклас вперше. Говорить: здивувалась, дізнавшись, що глина з її рідного міста.
"Я багато років робила на кераміці на Слов’янській і стало цікаво як тут, що роблять, як займаються. Сюди я приїхала з двома синами, сестра, в неї донька, ну а чоловіки наші залишились там, тероборона, воюють", – розповіла жінка.
17-річна Софія Лещенко теж з Донеччини. Каже: поки живе на Волині – відвідує різні арттерапевтичні заходи. "З 14-го року переїхала в Лиман з Донецька, зараз тут вже адаптувалась, було не важко, бо переїздили вже і було трошки легше. Але інакша ситуація з будинком, все що було перевезено з Донецька, згоріло в Лимані", – розповіла дівчина.
Як розповів гончар Микола Шавула, зроблені під час майстеркласу вироби діти можуть забрати із собою чи подарувати близьким. Випалюють роботи в печі, яка є на місці.
Майстеркласи з гончарства відбуваються щопонеділка у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Заняття безплатні для усіх охочих.
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