Глину привезли зі Слов’янська: у Луцьку відбувся майстерклас із гончарства. ВІДЕО





Про це Олександр Жаловага.



Глину, з якої займалися діти, привезли на Волинь зі Слов'янська.



Зі слів Олександра Жаловаги, це – одна з останніх партій глини, яку гончарі отримали з Донеччини. "Ви знаєте, це тепло Слов’янська, так, як вони приготували її на заводі, так вона і приїхала до нас. Такою м’якенькою структурою. Запакована, зроблена з великою любов’ю", – каже співорганізатор.



Марина Колюкіна прийшла на майстерклас вперше. Говорить: здивувалась, дізнавшись, що глина з її рідного міста.



"Я багато років робила на кераміці на Слов’янській і стало цікаво як тут, що роблять, як займаються. Сюди я приїхала з двома синами, сестра, в неї донька, ну а чоловіки наші залишились там, тероборона, воюють", – розповіла жінка.



17-річна Софія Лещенко теж з Донеччини. Каже: поки живе на Волині – відвідує різні арттерапевтичні заходи. "З 14-го року переїхала в Лиман з Донецька, зараз тут вже адаптувалась, було не важко, бо переїздили вже і було трошки легше. Але інакша ситуація з будинком, все що було перевезено з Донецька, згоріло в Лимані", – розповіла дівчина.



Як розповів гончар Микола Шавула, зроблені під час майстеркласу вироби діти можуть забрати із собою чи подарувати близьким. Випалюють роботи в печі, яка є на місці.



Майстеркласи з гончарства відбуваються щопонеділка у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Заняття безплатні для усіх охочих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках мистецького марафону "Арт-батальйон" у Луцьку відбувся майстерклас із гончарства. Його учасниками стали понад два десятки дітей та дорослих з різних куточків УкраїниПро це Суспільному розповів співорганізатор курсівГлину, з якої займалися діти, привезли на Волинь зі Слов'янська.Зі слів Олександра Жаловаги, це – одна з останніх партій глини, яку гончарі отримали з Донеччини. "Ви знаєте, це тепло Слов’янська, так, як вони приготували її на заводі, так вона і приїхала до нас. Такою м’якенькою структурою. Запакована, зроблена з великою любов’ю", – каже співорганізатор.Марина Колюкіна прийшла на майстерклас вперше. Говорить: здивувалась, дізнавшись, що глина з її рідного міста."Я багато років робила на кераміці на Слов’янській і стало цікаво як тут, що роблять, як займаються. Сюди я приїхала з двома синами, сестра, в неї донька, ну а чоловіки наші залишились там, тероборона, воюють", – розповіла жінка.17-річна Софія Лещенко теж з Донеччини. Каже: поки живе на Волині – відвідує різні арттерапевтичні заходи. "З 14-го року переїхала в Лиман з Донецька, зараз тут вже адаптувалась, було не важко, бо переїздили вже і було трошки легше. Але інакша ситуація з будинком, все що було перевезено з Донецька, згоріло в Лимані", – розповіла дівчина.Як розповів гончар Микола Шавула, зроблені під час майстеркласу вироби діти можуть забрати із собою чи подарувати близьким. Випалюють роботи в печі, яка є на місці.Майстеркласи з гончарства відбуваються щопонеділка у Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків. Заняття безплатні для усіх охочих.

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