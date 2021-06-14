У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО

Сьогодні опівночі, у Луцьку на території домогосподарства 61-річного лучанина виявили нелегальний посів рослин конопель.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили 104 кущі конопель.Під час невідкладних слідчих дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю і відділу кримінальної поліції у помешканні чоловіка виявили ще 8 кг сушених рослин.Усе скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин.