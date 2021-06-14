У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО

У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
Сьогодні опівночі, у Луцьку на території домогосподарства 61-річного лучанина виявили нелегальний посів рослин конопель.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили 104 кущі конопель.

Під час невідкладних слідчих дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю і відділу кримінальної поліції у помешканні чоловіка виявили ще 8 кг сушених рослин.
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО

Усе скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин.
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО


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Теги: конопля, Луцьк, наркотики, чоловік
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