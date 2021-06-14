У лучанина вдома знайшли понад 100 кущів коноплі. ФОТО
Сьогодні, 18:11
Сьогодні опівночі, у Луцьку на території домогосподарства 61-річного лучанина виявили нелегальний посів рослин конопель.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили 104 кущі конопель.
Під час невідкладних слідчих дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю і відділу кримінальної поліції у помешканні чоловіка виявили ще 8 кг сушених рослин.
Усе скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили 104 кущі конопель.
Під час невідкладних слідчих дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю і відділу кримінальної поліції у помешканні чоловіка виявили ще 8 кг сушених рослин.
Усе скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин.
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