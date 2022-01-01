У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини

У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.

Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.

"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Мелітополь, база росіян горить
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
На Волині від удару струмом помер чоловік
Сьогодні, 14:47
У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Сьогодні, 14:38
Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки
Сьогодні, 14:21
Судитимуть 28-річного лучанина, який побив знайомого до смерті
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном
Сьогодні, 15:30
У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
Сьогодні, 10:01
На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира
08 липень, 11:27
У Мелітополі російські окупанти посилили терор У Мелітополі російські окупанти посилили терор
04 липень, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном
Сьогодні, 15:30
 0
Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Сьогодні, 15:14
 0
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
На Волині від удару струмом помер чоловік
Сьогодні, 14:47
 0
У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8