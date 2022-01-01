У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Сьогодні, 14:38
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.
Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.
"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.
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Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.
Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.
"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.
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