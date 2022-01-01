У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини

Іван Федоров повідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.



Про це він написав у своєму



"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.



Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.



"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Мелітополяповідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.Про це він написав у своєму Telegram-каналі. "За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів."З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.

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