У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час спілкування з керманичами транспортних засобів, водій легковика визнав свою провину. Оскільки через свою неуважність останній відкрив дверці автомобіля, коли до нього наблизився маршрутний транспортний засіб.



В результаті чого відбулося зіткнення.



Водії вирішили розійтися по європротоколу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 липня, у Луцьку відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Skoda Octavia та маршрутного транспортного засобу.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з керманичами транспортних засобів, водій легковика визнав свою провину. Оскільки через свою неуважність останній відкрив дверці автомобіля, коли до нього наблизився маршрутний транспортний засіб.В результаті чого відбулося зіткнення.Водії вирішили розійтися по європротоколу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію