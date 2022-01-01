У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 12 липня, у Луцьку відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Skoda Octavia та маршрутного транспортного засобу.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичами транспортних засобів, водій легковика визнав свою провину. Оскільки через свою неуважність останній відкрив дверці автомобіля, коли до нього наблизився маршрутний транспортний засіб.
В результаті чого відбулося зіткнення.
Водії вирішили розійтися по європротоколу.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з керманичами транспортних засобів, водій легковика визнав свою провину. Оскільки через свою неуважність останній відкрив дверці автомобіля, коли до нього наблизився маршрутний транспортний засіб.
В результаті чого відбулося зіткнення.
Водії вирішили розійтися по європротоколу.
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