Україна звільнила з російського полону ще 5 громадян

Україна звільнила з російського полону ще 5 громадян
У вівторок, 12 липня, Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдатів на території окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.

Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

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Теги: звільнили з полону
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