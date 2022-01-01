Україна звільнила з російського полону ще 5 громадян





Про це



"Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.



Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 12 липня, Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдатів на території окупованої Херсонської області.Про це повідомляє Головне управління розвідки."Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

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