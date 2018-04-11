У Білорусі стартували навчання із територіальними військами





Про це



"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, метою навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.



У ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:



- охорону і оборону об'єкта ТрО;



- несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Гомельській області Білорусі 12 липня стартували командно-штабні навчання із територіальними військами.Про це повідомляє Міноборони Білорусі."З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.Як зазначається, метою навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.У ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:- охорону і оборону об'єкта ТрО;- несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.

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