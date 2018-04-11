У Білорусі стартували навчання із територіальними військами
Сьогодні, 12:52
У Гомельській області Білорусі 12 липня стартували командно-штабні навчання із територіальними військами.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, метою навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.
У ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:
- охорону і оборону об'єкта ТрО;
- несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.
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Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, метою навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.
У ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:
- охорону і оборону об'єкта ТрО;
- несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.
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