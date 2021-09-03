У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан сусіду: той поскаржився в поліцію

У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан сусіду: той поскаржився в поліцію
Вчора, 11 липня, у Луцьку чоловік поскаржився патрульним і вказав, що його сусід виїжджаючи з подвір’я будинку збив металевий стовпчик паркану та знаходиться в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Також чоловік описав автомобіль, яким пересувається ймовірний правопорушник. Орієнтування по автомобілю патрульні передали іншим екіпажам.

Згодом поліцейські відшукали керманича на одній із вулиць Луцька. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,69 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.

Власник паркану, повідомив, що претензій до водія немає та відремонтує усе самостійно.

Тож на винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: п'яні водії, Луцьк, патрульні
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