У Луцьку чоловік намагався пограбувати готельно-ресторанний комплекс
Сьогодні, 12:37
У Луцьку чоловік намагався пограбувати один з готельно-ресторанних комплексів Луцька: поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Завершити свій злий умисел правопорушник не зміг, оскільки йому перешкодили співробітники закладу. Згодом чоловіка затримали поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Учора, 11 липня, на лінію 102 надійшло повідомлення про скоєння грабежу в одному із готельно-ресторанних комплексів обласного центру. Зловмисник намагався відкрито заволодіти інструментами та іншими господарськими речами, що знаходились у підвальному приміщенні закладу.
Йому перешкодили вчинити злодіяння, а правоохоронці, що виїхали на місце події, затримали порушника. Встановлено, що це 58-річний мешканець іншої області. Напередодні він орендував номер у готелі цього комплексу.
Викрадені речі правоохоронці вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на скоєння грабежу в умовах воєнного часу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Завершити свій злий умисел правопорушник не зміг, оскільки йому перешкодили співробітники закладу. Згодом чоловіка затримали поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Учора, 11 липня, на лінію 102 надійшло повідомлення про скоєння грабежу в одному із готельно-ресторанних комплексів обласного центру. Зловмисник намагався відкрито заволодіти інструментами та іншими господарськими речами, що знаходились у підвальному приміщенні закладу.
Йому перешкодили вчинити злодіяння, а правоохоронці, що виїхали на місце події, затримали порушника. Встановлено, що це 58-річний мешканець іншої області. Напередодні він орендував номер у готелі цього комплексу.
Викрадені речі правоохоронці вилучили.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на скоєння грабежу в умовах воєнного часу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі стартували навчання із територіальними військами
Сьогодні, 12:52
У Луцьку чоловік намагався пограбувати готельно-ресторанний комплекс
Сьогодні, 12:37
На Волині судитимуть чоловіка за несплату аліментів
Сьогодні, 12:24
Медіа