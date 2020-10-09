У Луцьку чоловік намагався пограбувати готельно-ресторанний комплекс

У Луцьку чоловік намагався пограбувати один з готельно-ресторанних комплексів Луцька: поліцейські затримали зловмисника.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Завершити свій злий умисел правопорушник не зміг, оскільки йому перешкодили співробітники закладу. Згодом чоловіка затримали поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Учора, 11 липня, на лінію 102 надійшло повідомлення про скоєння грабежу в одному із готельно-ресторанних комплексів обласного центру. Зловмисник намагався відкрито заволодіти інструментами та іншими господарськими речами, що знаходились у підвальному приміщенні закладу.Йому перешкодили вчинити злодіяння, а правоохоронці, що виїхали на місце події, затримали порушника. Встановлено, що це 58-річний мешканець іншої області. Напередодні він орендував номер у готелі цього комплексу.Викрадені речі правоохоронці вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на скоєння грабежу в умовах воєнного часу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.