На Волині судитимуть чоловіка за несплату аліментів

На Волині судитимуть чоловіка за несплату аліментів
31-річного волинянина судитимуть за ухилення від сплати аліментів на дітей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 31-річного жителя села Мельники-Річицькі Ковельського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох синів.

Слідство встановило, що з липня 2020 по червень 2021 року судимий за самовільне залишення військової частини чоловік не заплатив на утримання дітей ні гривні, хоч і мав можливість.

Таким чином він боргує понад 31 тисячу гривень аліментів та відповідатиме за це перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, -карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.


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Теги: аліменти, суд, сплата аліментів
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Коментарі 1
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А то нічого, якщо несплатив 300 000 тис аліментів і нічого не принімають в Луцьку.
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