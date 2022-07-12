Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
Сьогодні, 12:00
Російські війська продовжують здійснювати невеликі територіальні завоювання в Донецькій області.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише LB.ua.
Зокрема, РФ стверджує, що захопила контроль над Григорівкою, що в Бахмутському районі. Російські війська також продовжують штурм магістралі Е-40, яка з'єднує Донецьк та Харків у напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ.
Росіяни продовжують тиск на українські сили та одночасно перегруповуються для подальших наступальних дій, які планують відновити найближчим часом.
Дефіцит особового складу може змусити Міноборони РФ перейти до нетрадиційного комплектування. Це включає мобілізацію в'язнів для приватної військової компанії Вагнера. Цей крок вказує на труднощі із заміщенням значної кількості втрат росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише LB.ua.
Зокрема, РФ стверджує, що захопила контроль над Григорівкою, що в Бахмутському районі. Російські війська також продовжують штурм магістралі Е-40, яка з'єднує Донецьк та Харків у напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ.
Росіяни продовжують тиск на українські сили та одночасно перегруповуються для подальших наступальних дій, які планують відновити найближчим часом.
Дефіцит особового складу може змусити Міноборони РФ перейти до нетрадиційного комплектування. Це включає мобілізацію в'язнів для приватної військової компанії Вагнера. Цей крок вказує на труднощі із заміщенням значної кількості втрат росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Сьогодні, 09:27
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судитимуть чоловіка за несплату аліментів
Сьогодні, 12:24
Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
Сьогодні, 12:00
Від початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 11:20
Медіа