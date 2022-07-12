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Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії

Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
Російські війська продовжують здійснювати невеликі територіальні завоювання в Донецькій області.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише LB.ua.

Зокрема, РФ стверджує, що захопила контроль над Григорівкою, що в Бахмутському районі. Російські війська також продовжують штурм магістралі Е-40, яка з'єднує Донецьк та Харків у напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ.

Росіяни продовжують тиск на українські сили та одночасно перегруповуються для подальших наступальних дій, які планують відновити найближчим часом.

Дефіцит особового складу може змусити Міноборони РФ перейти до нетрадиційного комплектування. Це включає мобілізацію в'язнів для приватної військової компанії Вагнера. Цей крок вказує на труднощі із заміщенням значної кількості втрат росіян.

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Теги: Росія, Україна, війна
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