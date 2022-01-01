Від початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги





Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.



Відповідно до вимог, установлених постановою Кабінету Міністрів України №174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" від 1 березня 2022 року, волинськими митниками уже оформлено понад 150 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Серед них - 5568 автомобілів, а ще - медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, продукти харчування, військове приладдя.



Згідно із постановою, товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги. Однак, для окремих товарів потрібен гарантійний лист кінцевого користувача.

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