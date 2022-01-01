На Донбасі від російських загарбників загинув волинянин Олег Карпік

Карпіка Олега Валентиновича (1974 року народження).



Про це йдеться на



6 липня 2022 року боєць загинув від ворожого обстрілу на Донеччині.



"Камінь-Каширська громада завжди буде пам'ятати ім'я Героя, який захищав мирне українське населення від ворога та поплатився найціннішим - життям", -йдеться у повідомленні.



Деталі зустрічі Олега Карпіка на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небесне військо поповнив ще один український воїн з Волині. З передової повідомили про смерть жителя села Раків Ліс Камінь-Каширської громади(1974 року народження).Про це йдеться на сторінці громади.6 липня 2022 року боєць загинув від ворожого обстрілу на Донеччині."Камінь-Каширська громада завжди буде пам'ятати ім'я Героя, який захищав мирне українське населення від ворога та поплатився найціннішим - життям", -йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі Олега Карпіка на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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