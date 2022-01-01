У Луцьку патрульні відшукали власницю загубленого гаманця
Сьогодні, 10:41
У Луцьку патрульні поліцейські відшукали власницю загубленого гаманця.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 11 липня, під час патрулювання по вулиці Гнідавська, патрульні помітили на тротуарі гаманець. В середині якого знаходилися паспорт, студентський квиток, грошові кошти, картки та ланцюжок.
Поліцейські Сергій Воробей та Вікторія Панасюк відшукали власницю гаманця за допомогою соціальних мереж. Зателефонували за номером, який був зазначений на одній зі сторінок та відвезли дівчині загублені речі до її місця проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 11 липня, під час патрулювання по вулиці Гнідавська, патрульні помітили на тротуарі гаманець. В середині якого знаходилися паспорт, студентський квиток, грошові кошти, картки та ланцюжок.
Поліцейські Сергій Воробей та Вікторія Панасюк відшукали власницю гаманця за допомогою соціальних мереж. Зателефонували за номером, який був зазначений на одній зі сторінок та відвезли дівчині загублені речі до її місця проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обстріл Миколаєва: відомо про 12 постраждалих
Сьогодні, 11:04
У Луцьку патрульні відшукали власницю загубленого гаманця
Сьогодні, 10:41
На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами
Сьогодні, 10:20
У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
Сьогодні, 10:01
Медіа