У Луцьку патрульні відшукали власницю загубленого гаманця

У Луцьку патрульні поліцейські відшукали власницю загубленого гаманця.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 11 липня, під час патрулювання по вулиці Гнідавська, патрульні помітили на тротуарі гаманець. В середині якого знаходилися паспорт, студентський квиток, грошові кошти, картки та ланцюжок.Поліцейськітавідшукали власницю гаманця за допомогою соціальних мереж. Зателефонували за номером, який був зазначений на одній зі сторінок та відвезли дівчині загублені речі до її місця проживання.