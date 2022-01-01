Скільки волинян отримали бустерну дозу проти COVID-19 і чи є вакцини





Про це розповіла Людмила Рожко.



За останній тиждень вакцинувалося 970 людей.



Що до вакцин, каже спеціалістка, то їх на Волині є небагато.



"На сьогодні на складі в нас залишилося вакцина Coronovac. Знаємо, що це є китайська вакцина. Pfizer немає, лише в закладах ще є, практично до 20 липня термін придатності", – зазначила Людмила Рожко і додала, що цього тижня в області очікують нові поставки вакцини.



На Волині щоденно реєструють поодинокі випадки коронавірусу. Минулого тижня на COVID-19 захворіло 20 волинян, – розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.



"Літній сезон триває. Тобто, дещо затихла захворюваність. Проте коронавірусна хвороба нікуди не зникла. Вона реєструється. Про це варто пам’ятати. І дотримуватися всіх правил. І найважливіше – це вакцинуватися, подбати про здоров’я себе і своїх близьких", – каже завідувачка відділу епіднагляду.



Зі слів Валентини Хомутінкіної, за прогнозами епідеміологів, восени можливий новий спалах коронавірусу в Україні. Тому, говорить, закликає вакцинуватися усіх, особливо людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.



Суспільне побувало в одному із медзакладів обласного центру та поспілкувалося із відвідувачами, які прийшли у кабінет щеплення, щоб отримати протикоронавірусну вакцину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 11 липня двома дозами вакцини проти COVID-19 на Волині щеплено 43% населення. Бустерну дозу отримали 24 194 волиняни.Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’яЗа останній тиждень вакцинувалося 970 людей.Що до вакцин, каже спеціалістка, то їх на Волині є небагато."На сьогодні на складі в нас залишилося вакцина Coronovac. Знаємо, що це є китайська вакцина. Pfizer немає, лише в закладах ще є, практично до 20 липня термін придатності", – зазначила Людмила Рожко і додала, що цього тижня в області очікують нові поставки вакцини.На Волині щоденно реєструють поодинокі випадки коронавірусу. Минулого тижня на COVID-19 захворіло 20 волинян, – розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб"Літній сезон триває. Тобто, дещо затихла захворюваність. Проте коронавірусна хвороба нікуди не зникла. Вона реєструється. Про це варто пам’ятати. І дотримуватися всіх правил. І найважливіше – це вакцинуватися, подбати про здоров’я себе і своїх близьких", – каже завідувачка відділу епіднагляду.Зі слів Валентини Хомутінкіної, за прогнозами епідеміологів, восени можливий новий спалах коронавірусу в Україні. Тому, говорить, закликає вакцинуватися усіх, особливо людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.Суспільне побувало в одному із медзакладів обласного центру та поспілкувалося із відвідувачами, які прийшли у кабінет щеплення, щоб отримати протикоронавірусну вакцину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію