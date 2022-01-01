На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Під час проходження прикордонного контролю на МАПП «Ягодин» на виїзд із України прибув пасажирський потяг. 24-річний житель Дніпра, який під час проходження прикордонного контролю надав підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, як підставу для перетину держкордону України.



Поліцейські задокументували факт правопорушення, документи з ознаками підробки вилучили. Незаконно перетнути кордон громадянину не вдалося.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці завадили незаконному перетину кордону жителю Дніпра.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час проходження прикордонного контролю на МАПП «Ягодин» на виїзд із України прибув пасажирський потяг. 24-річний житель Дніпра, який під час проходження прикордонного контролю надав підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, як підставу для перетину держкордону України.Поліцейські задокументували факт правопорушення, документи з ознаками підробки вилучили. Незаконно перетнути кордон громадянину не вдалося.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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