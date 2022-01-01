На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами

На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами
На Волині правоохоронці завадили незаконному перетину кордону жителю Дніпра.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час проходження прикордонного контролю на МАПП «Ягодин» на виїзд із України прибув пасажирський потяг. 24-річний житель Дніпра, який під час проходження прикордонного контролю надав підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, як підставу для перетину держкордону України.

Поліцейські задокументували факт правопорушення, документи з ознаками підробки вилучили. Незаконно перетнути кордон громадянину не вдалося.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні відшукали власницю загубленого гаманця
Сьогодні, 10:41
Скільки волинян отримали бустерну дозу проти COVID-19 і чи є вакцини
Сьогодні, 10:35
На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами
Сьогодні, 10:20
У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
Сьогодні, 10:01
Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами
24 травень, 11:00
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією
17 травень, 12:14
Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
23 квітень, 12:32
Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
09 квітень, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Миколаєва: відомо про 12 постраждалих
Сьогодні, 11:04
 0
У Луцьку патрульні відшукали власницю загубленого гаманця
Сьогодні, 10:41
 0
Скільки волинян отримали бустерну дозу проти COVID-19 і чи є вакцини
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині 24-річний житель Дніпра намагався перетнути кордон з підробленими документами
Сьогодні, 10:20
 0
У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8