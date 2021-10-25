У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
Сьогодні, 10:01
11 липня ввечері 5-річний хлопчик спричинив пожежу у господарській споруді в с.Карпилівка Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Через забавки з вогнем згоріла будівля та запас сіна, пошкоджено господарське майно. Полум’я ліквідували рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Сошичне.
На щастя, дитина не постраждала, але для недопущення трагедій потрібно постійно пояснювати дітям небезпеку пустощів з вогнем!
"Закликаємо дорослих не залишати дітей без нагляду і ховати від них сірники! " - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Через забавки з вогнем згоріла будівля та запас сіна, пошкоджено господарське майно. Полум’я ліквідували рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Сошичне.
На щастя, дитина не постраждала, але для недопущення трагедій потрібно постійно пояснювати дітям небезпеку пустощів з вогнем!
"Закликаємо дорослих не залишати дітей без нагляду і ховати від них сірники! " - наголошують рятувальники.
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