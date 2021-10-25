У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно

11 липня ввечері 5-річний хлопчик спричинив пожежу у господарській споруді в с.Карпилівка Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Через забавки з вогнем згоріла будівля та запас сіна, пошкоджено господарське майно. Полум’я ліквідували рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Сошичне.На щастя, дитина не постраждала, але для недопущення трагедій потрібно постійно пояснювати дітям небезпеку пустощів з вогнем!"Закликаємо дорослих не залишати дітей без нагляду і ховати від них сірники! " - наголошують рятувальники.