У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно

У селі на Волині через дитячі пустощі згоріли будівля та сіно
11 липня ввечері 5-річний хлопчик спричинив пожежу у господарській споруді в с.Карпилівка Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Через забавки з вогнем згоріла будівля та запас сіна, пошкоджено господарське майно. Полум’я ліквідували рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Сошичне.

На щастя, дитина не постраждала, але для недопущення трагедій потрібно постійно пояснювати дітям небезпеку пустощів з вогнем!

"Закликаємо дорослих не залишати дітей без нагляду і ховати від них сірники! " - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, пожежа
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