Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Сьогодні, 09:27
Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 37 470 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
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