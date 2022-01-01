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Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів

Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 37 470 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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