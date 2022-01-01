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Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО

Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Загалом ситуація на Миколаївщині така:

Баштанський район

Ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район

Вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО

Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області

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Теги: Росія, Україна, війна
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