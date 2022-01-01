Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Загалом ситуація на Миколаївщині така:
Баштанський район
Ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район
Вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Загалом ситуація на Миколаївщині така:
Баштанський район
Ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район
Вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області
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