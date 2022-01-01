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Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик

Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик
Станом на ранок 12 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр 34 загиблих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Станом на 09:00 рятувальниками_Донеччини виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу житлового будинку тіла 34 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятували з-під завалів 9 осіб, провели розчищення та розбір понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку.

Роботи тривають.

Залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергують 2 автомобіля швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

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Теги: Росія, Україна, війна
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