Курс валют у Луцьку 12 липня
Сьогодні, 09:00
12 липня готівковий курс долара становить 37,00, продають його за 37,34.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,17, а продають - за 37,60.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,17, а продають - за 37,60.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Сьогодні, 09:27
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 12 липня
Сьогодні, 09:00
Повідомили, коли у Британії визначаться з наступником Джонсона
Сьогодні, 08:19
Медіа