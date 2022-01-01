Обстріл Миколаєва: відомо про 12 постраждалих

Обстріл Миколаєва: відомо про 12 постраждалих
Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу окупантами. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, тепер кількість постраждалих збільшилась до 12.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"На цей час відомо про 12 поранених", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади, ліцей та житлові будинки.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський також повідомив про влучання у відділення пошти у Миколаєві.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

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Теги: Миколаїв, обстріли, Росія, постраждалі
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