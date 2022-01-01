Обстріл Миколаєва: відомо про 12 постраждалих
Сьогодні, 11:04
Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу окупантами. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, тепер кількість постраждалих збільшилась до 12.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"На цей час відомо про 12 поранених", – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади, ліцей та житлові будинки.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський також повідомив про влучання у відділення пошти у Миколаєві.
За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"На цей час відомо про 12 поранених", – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади, ліцей та житлові будинки.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський також повідомив про влучання у відділення пошти у Миколаєві.
За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".
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